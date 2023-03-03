На Эльбрусе возобновили поиск туриста из Тулы, пропавшего накануне Фото: материалы пресс-служб

2 марта примерно в 7:00 в МЧС за помощью обратились друзья пропавшего на горе Эльбрус 37-летнего мужчины, проживающего в Туле. Спасатели немедленно отправились на поиски, но накануне в 14:30 их прекратили из-за ухудшения погодных условий.

Утром 3 марта поисково-спасательные работы были возобновлены. Маршрут обследования - от «Приют-11» до вершины горы Эльбрус. В состав отряда входят 11 человек и 2 единицы техники. Не исключено, что и нынешним вечером поиски будут свернуты — в Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности.