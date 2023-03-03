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НовостиОбщество3 марта 2023 8:52

На Эльбрусе возобновили поиск туриста из Тулы, пропавшего накануне

Ситуацию осложняет погодная обстановка
Игорь КОПЫТОВ
На Эльбрусе возобновили поиск туриста из Тулы, пропавшего накануне

На Эльбрусе возобновили поиск туриста из Тулы, пропавшего накануне

Фото: материалы пресс-служб

2 марта примерно в 7:00 в МЧС за помощью обратились друзья пропавшего на горе Эльбрус 37-летнего мужчины, проживающего в Туле. Спасатели немедленно отправились на поиски, но накануне в 14:30 их прекратили из-за ухудшения погодных условий.

Утром 3 марта поисково-спасательные работы были возобновлены. Маршрут обследования - от «Приют-11» до вершины горы Эльбрус. В состав отряда входят 11 человек и 2 единицы техники. Не исключено, что и нынешним вечером поиски будут свернуты — в Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности.