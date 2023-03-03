В Тульской области сельским учителям выплатят по миллиону рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей положена педагогам до 55 лет, имеющим среднее профессиональное или высшее образование.

Чтобы ее получить, необходимо пройти конкурсный отбор и отправится на работу в села, поселки городского типа и малые города с населением менее 50 тысяч человек. Иных уточнений в документе нет, в то время как ранее программа «Земский учитель» подразумевала условие обязательной работы в течение пяти лет.

Мера поддержки будет действовать до конца 2024 года.