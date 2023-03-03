На железнодорожной станции «Волово» в Тульской области создадут историко-культурный комплекс Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экспозиция в здании вокзала позволит пассажирам погрузиться в историю села Волово, а также узнать, какое значение для его развития имела железная дорога, строительство которой началось в этих местах почти 150 лет назад. Ведь по сути именно с открытием железнодорожного сообщения началось бурное развитие населенного пункта, по народному преданию получившего свое название от гуртовщиков степных районов, перегонявших скот в Москву и останавливавшихся отдохнуть и напоить волов у древнего озера, которое также было названо Воловым.

Железная дорога вытеснила гужевой транспорт, которым ранее перевозилась сельскохозяйственная продукция, производимая в этих местах. Но о роли животных, давших имя селу и железнодорожной станции, не забыли - рядом с вокзалом обустроят пешеходный бульвар, который украсят фигуры волов.

Кстати, тематические экспозиции уже существуют на станциях в Ясной Поляне, Скуратово, Тарусской, Черни, Ефремове, Жданке, Венёве, Кимовске, Мордвесе, Ясногорске, Туле, Белёве, Плавске, Щёкино, Узловой. Историко-культурный комплекс в Волово станет 16-м в этом списке.