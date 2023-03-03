Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 7:43

Комедийный сериал с Ириной Пеговой в главной роли, снятый в Туле, выходит на телеэкраны

Премьера состоится 13 марта
Игорь КОПЫТОВ
Комедийный сериал с Ириной Пеговой в главной роли, снятый в Туле, выходит на телеэкраны

Комедийный сериал с Ириной Пеговой в главной роли, снятый в Туле, выходит на телеэкраны

Фото: материалы пресс-служб

Съемки 7-серийного комедийного сериала «Моя мама — шпион» проходили в Туле. На кадрах можно будет узнать ряд тульских локаций - парки, аттракционы, улицы.

По сюжету скромная домохозяйка потеряла память и забыла, что когда-то была звездой спецотдела внешней разведки. После возвращения памяти, стертой 20 лет назад, к ней возвращаются бойцовские навыки, а вместе с ними и дерзкий характер.

В ролях Ирина Пегова, сыгравшая ту самую домохозяйку, Георгий Дронов — ее муж-дантист, Ирина Розанова - свекровь, Владимир Епифанцев - сосед семьи, Александр Лыков - начальник спецотдела внешней разведки. Роль партнера главной героини исполнил Владимир Вдовиченков.