В Туле на 2 месяца заключили под стражу подозреваемого в убийстве в общежитии железнодорожного училища Фото: материалы пресс-служб

Ночью 1 марта 31-летний житель Московской области находился в состоянии наркотического опьянения, зашел в соседнюю комнату по общежитию и ударил 21-летнего однокурсника и нанес тому как минимум 10 ножевых ранений. По словам очевидцев, между подозреваемым и потерпевшим накануне произошел конфликт.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Во время задержания злоумышленник был в неадекватном состоянии — в шапочке из фольги. Однако в последствии свою вину признал.

Сейчас СУ СК по Тульской области продолжает проводить необходимые процессуальные действия для сбора и закрепления доказательной базы. Продолжается расследование уголовного дела.

Обвиняемый заключен под стражу до 1 мая 2023 года.