В Туле на 2 месяца заключили под стражу подозреваемого в убийстве в общежитии железнодорожного училища
Фото: материалы пресс-служб
Ночью 1 марта 31-летний житель Московской области находился в состоянии наркотического опьянения, зашел в соседнюю комнату по общежитию и ударил 21-летнего однокурсника и нанес тому как минимум 10 ножевых ранений. По словам очевидцев, между подозреваемым и потерпевшим накануне произошел конфликт.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Во время задержания злоумышленник был в неадекватном состоянии — в шапочке из фольги. Однако в последствии свою вину признал.
Сейчас СУ СК по Тульской области продолжает проводить необходимые процессуальные действия для сбора и закрепления доказательной базы. Продолжается расследование уголовного дела.
Обвиняемый заключен под стражу до 1 мая 2023 года.