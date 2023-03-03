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НовостиПроисшествия3 марта 2023 6:47

В Туле укравшего смартфон мужчину задержали в ходе спецоперации «Перехват»

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в грабеже
Игорь КОПЫТОВ
В Туле укравшего смартфон мужчину задержали в ходе спецоперации «Перехват»

В Туле укравшего смартфон мужчину задержали в ходе спецоперации «Перехват»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

К стражам порядка обратилась 35-летняя тулячка, сообщившая, что отправилась вместе со знакомым в салон красоты, а тот прямо там отобрал у нее дорогущий смартфон и убежал. Ущерб составил 80 000 рублей.

Правоохранители организовали план «Перехват» и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. 32-летний житель Плавского района дал признательные показания. Похищенный девайс изъяли.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.