В Туле укравшего смартфон мужчину задержали в ходе спецоперации «Перехват» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

К стражам порядка обратилась 35-летняя тулячка, сообщившая, что отправилась вместе со знакомым в салон красоты, а тот прямо там отобрал у нее дорогущий смартфон и убежал. Ущерб составил 80 000 рублей.

Правоохранители организовали план «Перехват» и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. 32-летний житель Плавского района дал признательные показания. Похищенный девайс изъяли.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.