В Туле в общежитии техникума РЖД произошло убийство: обвиняемый заключен под стражу Фото: материалы пресс-служб

1 марта в общежитии на Одоевском шоссе в Туле обнаружили тело 21-летнего молодого мужчины со следами насильственной смерти. Следователи выяснили, что накануне ночью 31-летний подозреваемый в состоянии наркотического опьянения во время ссоры несколько раз ударил ножом соседа. От полученных ран тот скончался. Злоумышленника удалось задержать.

В адрес мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В данный момент суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая 2023 года.