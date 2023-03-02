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НовостиПроисшествия2 марта 2023 13:08

В городе Алексин Тульской области задержали дачного вора

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В городе Алексин Тульской области задержали дачного вора

В городе Алексин Тульской области задержали дачного вора

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

39-летний мужчина, проживающая в Алексине, обратилась в полицию с заявлением. Из её дачного дома, путем выставления стекла из окна, совершена кража зарядного устройства и одежды. Сумма ущерба составила 3 тысячи 100 рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 30-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).