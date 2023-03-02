В городе Алексин Тульской области задержали дачного вора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

39-летний мужчина, проживающая в Алексине, обратилась в полицию с заявлением. Из её дачного дома, путем выставления стекла из окна, совершена кража зарядного устройства и одежды. Сумма ущерба составила 3 тысячи 100 рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 30-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).