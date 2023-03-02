В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за мокрого снега и гололедицы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 21:00 2 марта до 21:00 3 марта 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, очью снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица, порывы ветра от 5 до 10 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах, в случае вынужденных поездок, следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, а также водители не должны создавать препятствий работе снегоуборочной технике.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. Также тулякам стоит выбирать более безопасную одежду для нахождения на улице - обувь с мягкой рифленой подошвой и носить верхнюю одежду с капюшоном и высоким воротником.