17-летний водитель из Тульской области, прокативший 13-летнюю девочку на багажнике машины, предстанет перед судом Фото: материалы пресс-служб

18 сентября на Центральной улице села Малевка в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП с участием двух подростков. Не имеющий водительских прав 17-летний юноша, управлявший автомобилем ВАЗ-21150, решил прокатить 13-летнюю девочку на крышке багажника своей машины. В результате девочка, ожидаемо, во время движения автомобиля упала на проезжую часть дороги и получила различные травмы. В результате ДТП её госпитализировали.

Несовершеннолетний житель Тульской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в ходе общенадзорной проверки установлено, что в школе, где обучалась пострадавшая, профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проводилась ненадлежащим образом. На сегодняшний день необходимые профилактические мероприятия проведены.