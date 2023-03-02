Мужчина из Тулы пропал на горе Эльбрус Фото: материалы пресс-служб

2 марта примерно в 7:00 поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал 37-летний мужчина, проживающий в Туле. Данную информацию сообщили в МЧС друзья пропавшего.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели в количестве человек и 1 единицы техники.

Также, как сообщает пресс-служба МЧС России, с вечера 2 марта в горах Кабардино-Балкарской Республики объявлена штормовое предупреждение. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных со сходом снежных лавин.