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НовостиПроисшествия2 марта 2023 11:13

Житель Тулы украл телефон у своей знакомой

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Житель Тулы украл телефон у своей знакомой

Житель Тулы украл телефон у своей знакомой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

35-летняя женщина, проживающая в Туле, написала заявление в полицию. Она находилась в салоне красоты, в котором у нее похитили телефон. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать вора. Им оказался 32-летний знакомый пострадавший. После задержания мужчина полностью признал свою вину. Похищенный мобильный телефон обнаружен и изъят.

В адрес преступника возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 с. 161 УК РФ (Грабеж), а также избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.