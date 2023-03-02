7 жителей Тульской области осуждены за незаконную охоту Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 декабря 2021 года 7 жителей Киреевского района в возрасте от 23 до 53 лет приехали в охотничье угодье лесного массива «Красный лес». Используя огнестрельные ружья и рации, они умышленно застрелили самку благородного оленя, охота на которую в указанном месте запрещена.

После, злоумышленники использовали автомобиль, вывезли тушу убитого ими животного с территории лесного массива и разделили на семь частей. Однако их смогли обнаружить сотрудники полиции.

В результате департаменту охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области причинен материальный ущерб в размере 70 тысяч рублей. Обвиняемые свою вину не признали, давая показания о том, что, по их мнению, они убили косулю.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде штрафа в размере от 520 до 545 тысяч рублей, с лишением права заниматься охотой на срок 2 года.