Коронавирус в Тульской области: 83 новых случая заболевания за последние сутки на 2 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 2 марта, 89 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 051 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 16 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 620 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 363 жителей региона.