В Туле и области прошло профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». С 15 по 22 февраля 2023 года было проведено более 72 целенаправленных рейдов, в основном вблизи образовательных учреждений региона, а также были приближены к местам отдыха и досуга граждан.

В результате было поймано 198 родителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств. В их адрес составлены протоколы.

Также Госавтоинспекция напоминает, что с начала 2023 года в Тульской области произошло 23 ДТП с участием детей до 16 лет. В них пострадали 26 несовершеннолетних, 20 из который являлись пассажирами.