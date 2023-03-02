Тесницкий лес под Тулой признан объектом культурного наследия регионального значения Фото: соцсети

Тесницкий лес - природный массив, расположенный примерно в двадцати километрах от Тулы, совсем недалеко от трассы «Москва — Симферополь». В братских могилах здесь покоится более двух с половиной тысяч человек, расстрелянных в 1930-е годы.

Теперь для объекта культурного наследия «Тесницкий лес. Место расстрела и захоронений жертв массовых репрессий» определены границы, утвержден предмет охраны. В качестве нематериального наследия названа память об исторических событиях и людях, расстрелянных здесь в период 1930-1950 годов.