В Тульской области задержали мужчину, неоднократно оштрафованного за дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Известно, что он оставлял комментарии в соцсетях, где выражал позицию против спецоперации. Первое административное дело на 54-летнего мужчину было заведено еще в апреле, в дальнейшем история повторилась. За это в отношении мужчины и возбудили уголовное дело. Однако тогда его отпустили под подписку о невыезде как воспитывающего в одиночку малолетнюю дочь.

После этого ефремовец меру пресечения нарушил, переехав на другое место жительства – в сотне километров от Ефремова, а девочка, по некоторым данным, перестала посещать школу.

На днях мужчину все же задержали, и он может в ближайшее время отправиться в СИЗО. Девочка сейчас находится в социально-реабилитационном центре. Ведется поиск мамы ребенка, которая сейчас проживает отдельно от своей дочери.