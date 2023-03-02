Снежный полигон на на улице Чмутова в Туле был организован с нарушениями Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и природопользовании, площадка, используемая МКУ «Сервисный центр города Тулы» для складирования собранного снега в 250 метрах севернее улицы Чмутова, не имеет водонепроницаемого покрытия. При этом территория эта была передана учреждению в бессрочное пользование администрацией муниципального образования Тулы.

Главе администрации города и директору МКУ внесены, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, «Сервисный центр города Тулы» привлечен к административной ответственности со штрафом в размере 10 тысяч рублей. В настоящее время в суде рассматривается иск прокурора к администрации Тулы, чтобы она до 1 ноября 2023 года оборудовала снегоприемную площадку водонепроницаемым покрытием.