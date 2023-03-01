Тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте из-за сильного ухудшения погоды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начиная со второй половины дня 1 марта в Тульской области ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер порывами со скоростью до 15 м/с. Кроме того, на улицах города будет работать снегоуборочная техника.

В связи с этим в целях личной безопасности тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время, особенно не оставлять машины на проезжей части и тротуарах.

В случае вынужденных и необходимых поездок следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Соблюдайте скоростной режим, учитывая интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.

Кроме того, повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.