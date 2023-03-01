Пожилой житель Тулы ударил ножом родного сына Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь с 16 на 17 ноября 2022 года 80-летний пожилой мужчина, проживающий в Туле, находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире 49-летнего сына. В один момент, между родственниками возникла ссора, в ходе которой, обвиняемый взял нож и нанес мужчине удар в область левой половины грудной клетки со стороны спины. Пострадавшего доставили в больницу с полученными повреждениями в виде колото-резанного ранения.

Его отец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.