Кому в Туле отключат газ 2 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 марта без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №9 в квартале Малые Гончары. Также с 12:00 до 18:00 - дом №1116 по проспекту Ленина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.