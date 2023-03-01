Житель Тульской области осужден на 11,5 лет за покушение незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с января по февраль 2022 года 27 летний мужчина, проживающий в Тульской области, действовал совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами. Он разместил в Узловой и Туле 11 закладок с наркотическими средствами весом более 24 граммов, которые в дальнейшем планировал реализовать потребителям в интернете. Мужчину остановили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, изъяв психотропное вещество.

Суд приговорил подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.