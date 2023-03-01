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НовостиОбщество1 марта 2023 11:47

У бывшего сотрудника МВД из Тульской области отсудили 12 764 рублей за служебную форму

Он уволился 8 августа 2022 года
Источник:kp.ru
У бывшего сотрудника МВД из Тульской области отсудили 12 764 рублей за служебную форму

У бывшего сотрудника МВД из Тульской области отсудили 12 764 рублей за служебную форму

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба судебной системы и УСД Тульской области, в Тульской области МВД отсудило у бывшего сотрудника 12 763,78 рубля.

8 августа 202 года сотрудник полиции уволился по собственному желанию. Он должен был заплатить за выданную ему служебную форму, однако этого не сделал.

Суд удовлетворил требования МВД и обязал мужчину заплатить 12 698,78 рублей за обмундирование, а также 65 рублей за почтовые расходы.