Туляк украл деньги с найденной банковской карты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24-летняя девушка, проживающая в Туле, обратилась в полицию. Неизвестный воспользовался её банковской картой, которую она недавно потеряла. Общая сумма похищенного составила 2 тысячи 189 рублей.

Благодаря камерам видеонаблюдения, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 22-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенные денежные средства он потратил на приобретение различных товаров бесконтактном способом.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).