Туляк украл деньги с найденной банковской карты
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
24-летняя девушка, проживающая в Туле, обратилась в полицию. Неизвестный воспользовался её банковской картой, которую она недавно потеряла. Общая сумма похищенного составила 2 тысячи 189 рублей.
Благодаря камерам видеонаблюдения, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 22-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенные денежные средства он потратил на приобретение различных товаров бесконтактном способом.
В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).