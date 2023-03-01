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НовостиОбщество1 марта 2023 9:29

1 марта жителям двух улиц Тулы отключили газ

Причина: плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа
Источник:kp.ru
1 марта жителям двух улиц Тулы отключили газ

1 марта жителям двух улиц Тулы отключили газ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 марта без газа с 10:00 до 17:00 остались жители дома №9 по ул. Малые Гончары и с 12:00 до 15:00 дом №9 по ул. Н. Руднева.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.