Жительница Тулы предстанет перед судом за убийство сожителя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 января 2023 года 38-летняя женщина, проживающая в Туле, проснулась в квартире связи с тем, что ее 45-летний гражданский супруг и их общий знакомый разговаривали на повышенных тонах. Она пыталась успокоить мужчин, но в ответ услышала только оскорбления в свой адрес. Разозлившись, обвиняемая взяла нож и нанесла удар в область грудной клетки сожителю. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Злоумышленница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Она полностью признала свою вину. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.