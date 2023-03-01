Проверку сирены оповещения населения Тульской области перенесли на неопределенный срок

Сирены оповещения населения Тульской области перенесли на неопределенный срок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает Комитет Тульской области по региональной безопасности, плановую комплексную проверку системы централизованного оповещения региона перенесли перенесли на более поздний срок. Информацию о новом сроке проведения сообщат позже.

Напомним, 1 марта 2023 года в регионе должны были прозвучать уличные электросирены, по громкоговорителям, телевизорам и радиоприемникам. Подобные комплексные проверки проводятся дважды в год — по весне и по осени.