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НовостиОбщество1 марта 2023 7:57

Проверку сирены оповещения населения Тульской области перенесли на неопределенный срок

Проверка была запланирована 1 марта
Источник:kp.ru
Сирены оповещения населения Тульской области перенесли на неопределенный срок

Сирены оповещения населения Тульской области перенесли на неопределенный срок

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает Комитет Тульской области по региональной безопасности, плановую комплексную проверку системы централизованного оповещения региона перенесли перенесли на более поздний срок. Информацию о новом сроке проведения сообщат позже.

Напомним, 1 марта 2023 года в регионе должны были прозвучать уличные электросирены, по громкоговорителям, телевизорам и радиоприемникам. Подобные комплексные проверки проводятся дважды в год — по весне и по осени.