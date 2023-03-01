Бывший сотрудник управляющей компании в Тульской области признан виновным в мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с января 2021 года по июль 2022 года 48 летний бывший заместитель генерального директора одной из управляющих компаний города Узловой Тульской области заключил с собственниками квартир договоры на установку у них индивидуального отопления. Однако каких-либо действий по исполнению обязательств по данным договорам мужчина делать не стал. Полученными в качестве предоплаты деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Так, на его уловки попались 12 жителей Узловой. В общей сложности было похищено более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческий организации любой организационно-правовой формы сроком на 2 года.