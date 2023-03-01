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НовостиОбщество1 марта 2023 7:31

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области помогли застрявшему на трассе автомобилю

В машине находились водитель и три пассажира
Источник:kp.ru
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области помогли застрявшему на трассе автомобилю

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области помогли застрявшему на трассе автомобилю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На 5-м километре автодороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая – а/п к п. Мельгуново» Узловского района Тульской области сотрудники Госавтоинспекции обнаружили легковой автомобиль, припаркованный вне проезжей части дороги, с включенной аварийной сигнализацией.

Как выяснилось, автомобиль SsangYong в темное время суток сбился с пути и оказался в заснеженном поле, откуда на протяжении более полутора часов не мог выехать. В машине находились водитель и три пассажира, двое из которых — пожилые люди.

Сотрудники полиции на патрульном автомобиле подъехали к застрявшей машине и с помощью буксировочного троса смогли извлечь его из снега.