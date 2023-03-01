Коммерческая организация из Тульской области 1,5 года не выплачивала зарплату сотруднице Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С февраля 2021 года по июль 2022 года руководство коммерческой организации не выплачивало зарплату свыше двух месяцев 57-летней сотруднице. В итоге общая сумма задолженности составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Следователи СК России по Тульской области проводят комплекс процессуальных проверок, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления. Уже была изъята необходимая документация, проведены обыски и назначены судебные экспертизы.

В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).