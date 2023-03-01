Двух мужчин осудили за нападение на прохожего в тульском поселке Октябрьский Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 13 ноября 2022 года двое пьяных мужчин 29 и 37 лет находились рядом с остановкой общественного транспорта в поселке Октябрьской. Они повздорили с прохожим и ударили его в лицо ногой, а потом нанесли еще пять ударов.

От полученных травм 40-летний потерпевший впал в кому на неделю, а потом еще три недели проходил лечение в больнице.

Один из нападавших, который ранее был судим за угрозу убийством и кражу, получил 2 года и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщник получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.