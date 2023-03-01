В Туле обнаружили опасную партию китайского чая с пестицидами

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, в одном из магазинов города обнаружили китайский чай с пестицидами.

Всего была найдена одна партия небезопасного напитка:

- «Чай зеленый листовой китайский «Роял Грин» и ТМ «Richard Royal Green» (дата изготовления 17.09.2022, срок годности до 17.09.2025, изготовитель ООО «Май», Московская обл., г. Фрязино).

Роспотребнадзор рекомендует жителям Тулы не употреблять указанные продукты в пищу.