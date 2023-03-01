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НовостиОбщество1 марта 2023 6:16

В Туле обнаружили опасную партию китайского чая с пестицидами

В данный момент приняты меры по приостановлению реализации указанных товаров
Источник:kp.ru
В Туле обнаружили опасную партию китайского чая с пестицидами

В Туле обнаружили опасную партию китайского чая с пестицидами

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, в одном из магазинов города обнаружили китайский чай с пестицидами.

Всего была найдена одна партия небезопасного напитка:

- «Чай зеленый листовой китайский «Роял Грин» и ТМ «Richard Royal Green» (дата изготовления 17.09.2022, срок годности до 17.09.2025, изготовитель ООО «Май», Московская обл., г. Фрязино).

Роспотребнадзор рекомендует жителям Тулы не употреблять указанные продукты в пищу.