В Тульской области поймали мошенника, который обманул четырех пенсионерок Фото: материалы пресс-служб

16 февраля в полицию обратились 4 пожилых женщины в возрасте от 79 до 96 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерки, не раздумывая, согласилась, после чего к ним подъехал молодой человек и забрал 2 миллиона 180 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерки поняли, что стали жертвой мошенников.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 21-летний житель Рязанской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент продолжается работа по выяснению обстоятельств его преступной деятельности, а также устанавливается его причастность к другим подобным противоправным деяниям.