Жительница Тульской области, работающая врачом, случайно убила ребенка

Жительница Тульской области случайно убила ребенка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 ноября 2021 года 28-летняя женщина из Новомосковска, работающая врачом анестезиолого-реаниматологом, ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности. Она знала, что у малолетнего пациентка противопоказание к проведению катетеризации подключичной вены, но это её не остановило. Женщина все равно произвела две попытки введения, одна из которых привела к развитию травматического пневмоторакса и гемоторакса.

В результате 1 декабря 2021 года ребенок скончался в реанимационном отделении областной клинической больницы.

Суд приговорил подсудимую к 2 годам и 9 месяцам ограничения свободы, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 3 года.