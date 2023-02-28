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НовостиОбщество28 февраля 2023 13:02

Добровольцы, первыми бросившиеся спасать пострадавших от взрыва газа жильцов дома в Ефремове, получили награды

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава администрации города Сергей Балтабаев
Игорь КОПЫТОВ
Добровольцы, первыми бросившиеся спасать пострадавших от взрыва газа жильцов дома в Ефремове, получили награды

Добровольцы, первыми бросившиеся спасать пострадавших от взрыва газа жильцов дома в Ефремове, получили награды

Фото: соцсети

Мужчин за проявленное при спасении людей из обрушившегося подъезда жилого дома по ул. Химиков, 2 в Ефремове Тульской области мужество, отвагу и самоотверженность, губернатор лично наградил медалью «Честь и мужество».

В списке удостоенных: Алексей Александрович Голдобин, Алексей Владимирович Чурсин, Иван Игоревич и Игорь Николаевич Ткачковы, Антона Николаевич Стародубцев, Валерий Анатольевич Хлустиков, Владислав Владимирович Созонтов.