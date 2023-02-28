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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:08

Тульские силовики предотвратили сбор в Туле представителей двух новых противоборствующих субкультур деструктивного толка

Об этом сообщил телеграм-канал «Тула. Экстремизм»
Игорь КОПЫТОВ
Тульские силовики предотвратили сбор в Туле представителей двух новых противоборствующих субкультур деструктивного толка

Тульские силовики предотвратили сбор в Туле представителей двух новых противоборствующих субкультур деструктивного толка

Фото: соцсети

Тульским правоохранителям удалось вычислить настоящее имя администратора одного из тульских тематических телеграм-чатов. Им оказалась 16-летняя учащаяся одного из тульских техникумов.

Девушка разместила призыв к сбору противников одной из новых деструктивных субкультур в ТРЦ "Макси" в Туле. А силовики установили данные и других предполагаемых участников мероприятия.

Как итог, на активистку составлен протокол за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ). В ближайшее время ожидается его рассмотрение комиссией по делам несовершеннолетних.