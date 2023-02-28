Региональный Роспотребнадзор подтвердил отравление шаурмой пяти человек в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 февраля в Туле шаурмой отравились 5 человек, в том числе 2 подростка. Все случаи были связаны с точкой общепита «Донер Кинг» на проспекте Ленина, 104.

Эпидемиологическое расследование установило, что в состав шаурмы входили куриное мясо, овощи и соус, приготовленный на основе сырых яиц. Во всех пробах пищевой продукции (шаурма, овощные компоненты, мясо на гриле для шаурмы) выявлен золотистый стафилококк.

Сейчас Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу заведения.