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НовостиОбщество28 февраля 2023 11:52

Региональный Роспотребнадзор подтвердил отравление шаурмой пяти человек в Туле

Таковы результаты проведенных исследований
Игорь КОПЫТОВ
Региональный Роспотребнадзор подтвердил отравление шаурмой пяти человек в Туле

Региональный Роспотребнадзор подтвердил отравление шаурмой пяти человек в Туле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 февраля в Туле шаурмой отравились 5 человек, в том числе 2 подростка. Все случаи были связаны с точкой общепита «Донер Кинг» на проспекте Ленина, 104.

Эпидемиологическое расследование установило, что в состав шаурмы входили куриное мясо, овощи и соус, приготовленный на основе сырых яиц. Во всех пробах пищевой продукции (шаурма, овощные компоненты, мясо на гриле для шаурмы) выявлен золотистый стафилококк.

Сейчас Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу заведения.