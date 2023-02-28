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НовостиОбщество28 февраля 2023 11:29

В тульских Комарках появятся два остановочных павильона

Сделают их по просьбе местных жителей
Игорь КОПЫТОВ
В тульских Комарках появятся два остановочных павильона

В тульских Комарках появятся два остановочных павильона

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обычно подобные работы в последнее время проводятся при капитальном ремонте улично-дорожной сети. Однако в данном случае будет сделано исключение - исходя из потребностей жителей, их проведут уже в этом году с наступлением теплого сезона.

Так, на въезде в деревню Комарки в Пролетарском округе Тулы появятся два остановочных павильона по пути следования автобуса № 21А: площадки будут заасфальтированы, на них установлены навесы.