Житель Тулы подал иск на 1 миллиард рублей в отношении видеохостинга YouTube

Житель Тулы подал иск на 1 миллиард рублей в отношении YouTube Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 февраля 2023 года был заблокирован канал блогера Артемия Лебедева из-за «нарушения условий использования YouTube». В связи с этим 30-летний мужчина, проживающий в Туле, требует компенсацию в размере 1 миллиарда рублей.

По словам истца, это был его любимый и единственный канал, в котором освещались действительно важные темы. Мужчина несколько лет регулярно смотрел его, а после блокировки испытал сильный стресс. У него началась бессонница, ухудшилось здоровье и настроение, а также он стал переживать, что все это негативно отразится на его бизнесе.