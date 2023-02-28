Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Тулу в марте Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 12 по 16 марта святыня из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга будет выставлена в храме Сергия Радонежского на улице Октябрьской в Туле.

Кстати, в Санкт-Петербурге хранится только одна частица Пояса Пресвятой Богородицы. Еще несколько подобных реликвий находятся во Франции, Бельгии, Нидерландах, Грузии, на Кипре, в Сирии.

Первые упоминания о Поясе датируются IX веком. Это единственная вещь, которая сохранилась со времен земной жизни Богоматери. Согласно преданиям, она сплела Пояс из шерсти своими руками.

Считается, что благодаря Поясу была излечена бесноватая жена императора Льва VI. Особую надежду на помощь Богоматери также возлагают бездетные семьи.