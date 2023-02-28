Дом Волконского в «Ясной Поляне» Тульской области отреставрируют за 44,8 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

«Дом Волконского» — самая ранняя постройка в усадьбе Л.Н. Толстого, памятник истории и архитектуры эпохи русского классицизма конца XVIII века. Первоначально дом был жилым, позднее в нем размещались ковровая фабрика и помещения для дворовых. Сейчас в этом здании находится администрация и научная библиотека музея, а также работают временные выставки.

Реставрация предусматривает сохранение и восстановление утраченного архитектурного декора здания. Также предусмотрена отделка фасадов, карниза, пилястр, раскрытие оконных проемов, замена оконных рам, дверей и кровли.

Начальная стоимость контракта порядка 44,8 млн рублей.

Реставрацию предполагается начать в 2023-м, а завершить — в 2024 году.