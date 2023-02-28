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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 9:53

В Заокском районе Тульской области задержали дачного вора

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Заокском районе Тульской области задержали дачного вора

В Заокском районе Тульской области задержали дачного вора

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

44-летняя женщина, проживающая в Заокском районе Тульской области, обратилась в полицию с заявлением. Из её дачного дома совершена кража бензотримера, бензопилы и электролобзика. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).