Во время пожара в Новомосковске Тульской области эвакуировали 5 человек Фото: материалы пресс-служб

27 февраля, в многоквартирном жилом доме на улице Бережного в Новомосковске произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 14 минут и эвакуировать 5 человек. Также звеном газодымозащитной службы спасено 2 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара выгорела квартира площадью 43 кв.м.