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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 8:19

Во время пожара в Новомосковске Тульской области эвакуировали 5 человек

Обошлось без пострадавших
Источник:kp.ru
Во время пожара в Новомосковске Тульской области эвакуировали 5 человек

Во время пожара в Новомосковске Тульской области эвакуировали 5 человек

Фото: материалы пресс-служб

27 февраля, в многоквартирном жилом доме на улице Бережного в Новомосковске произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 14 минут и эвакуировать 5 человек. Также звеном газодымозащитной службы спасено 2 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара выгорела квартира площадью 43 кв.м.