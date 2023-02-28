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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 7:54

В Тульской области тяжеловоз протаранил два «УАЗа»: пассажир одного из них госпитализирован

Авария произошла в светлое время суток
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области тяжеловоз протаранил два «УАЗа»: пассажир одного из них госпитализирован

В Тульской области тяжеловоз протаранил два «УАЗа»: пассажир одного из них госпитализирован

Фото: материалы пресс-служб

27 февраля в 13:00 на 194-м километре автодороги М-4 «Дон» на терриоории Веневского района 35-летний мужчина, управляя автомобилем VOLVO FH с прицепом SCHMITZ, совершил наезд на стоящий автомобиль «УАЗ 29891», который, в свою очередь, совершил врезался в другой «УАЗ», только модификации 3909.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «УАЗ 29891» – мужчина 27 лет, который был госпитализирован с различными травмами.