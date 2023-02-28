Ученики 19 школ Тульской области ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 7432 случая гриппа и ОРВИ. Это на 22% ниже эпидпорога и на 21% ниже уровня предыдущей недели. Однако заболеваемость среди взрослых превышает эпидемический порог на 53%.

50 классов 19 школ, которых коснулся карантин, находятся в Донском, Туле, Кимовском, Веневском, Узловском, Новомосковском, Киреевском и Щекинском районах. Также частично приостановлен учебный процесс в одной из групп детского сада в Кимовском районе.