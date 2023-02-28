Тульский «АКМ» сравнял счет в серии игр против тольяттинской «Лады» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «АКМ» одержал победу в четвертом матче 1/8 финала серии плей-офф Кубка Владимира Петрова ВХЛ.

В первом периоде повели гости, но туляки ответили точным броском Владислава Рыбакова. Во втором - хозяева площадки вышли вперед благодаря Руслану Шайхулову, однако, тольяттинцам удалось счет сравнять. В третьем отрезке соперники вновь обменялись голами – у туляков отличился Евгений Рымарев.

Все решилось вновь в овертайме. Победу «АКМ» на 4-й минуте принес Иван Петраков. Итог встречи — 4:3.

Таким образом, счет в серии стал ничейным – 2:2. Следующую игру «АКМ» и «Лада» проведут в четверг, 2 марта, в Тольятти. В Тулу команды вернутся 5 марта.

Главный тренер АКМ Олег Горбенко, прокомментируя встречу, похвалил подопечных:

- Огромные слова благодарности команде, которая с 0:2 сравняли счет в серии. Здорово, что победили. Едем в Тольятти, и там будем сражаться... Оценивать матчи будем уже после серии. Две победы при домашних трибунах – это здорово. Привлекаем внимание к хоккею, это наша работа. Положительные эмоции должны нас подкрепить.