Президент России отметил государственными наградами троих жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград 27 февраля.

Так, ордена Дружбы удостоен председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Тульской области Александр Потапенко. Его исполнительный директор Ирина Авдюшкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме этого, благодарность Президента объявлена Михаилу Булдакову — командиру поискового отряда «Штурм» в Тульской области.