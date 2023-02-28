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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:24

Президент России отметил государственными наградами троих жителей Тульской области

Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации
Игорь КОПЫТОВ
Президент России отметил государственными наградами троих жителей Тульской области

Президент России отметил государственными наградами троих жителей Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград 27 февраля.

Так, ордена Дружбы удостоен председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Тульской области Александр Потапенко. Его исполнительный директор Ирина Авдюшкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме этого, благодарность Президента объявлена Михаилу Булдакову — командиру поискового отряда «Штурм» в Тульской области.