7432 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в период с 20 по 26 февраля по области было зарегистрировано 7432 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 22% и больше и ниже чем на предыдущей неделе на 21%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога в основном отмечен только среди взрослых.

Больше всего заболеваемых в трех муниципальных образованиях: Дубенский, Тепло-Огаревский и Куркинский районы.

В Донском, Дубенском и Куркинском районах превышен эпидпорог среди детей в возрасте до 14 лет.

По результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у 2 человек, а грипп В у 29 человек.

Частично учебный процесс приостановлен в одной группе детского сада (Кимовский район), в 50 классах 19 школ (Кимовский, Веневский, Киреевский, Щекинский, Узловский и Новомосковский районы, г. Донской, г. Тула,) и четырех группах профессиональной образовательной организации (г.Тула).