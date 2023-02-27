В Тульской области водитель экскаватора выезжал с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем Hyundai Фото: материалы пресс-служб

24 февраля на улице Чапаева города Донского Тульской области 45-летний мужчина, управляя экскаватором-погрузчиком, выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai Solaris, за рулем которого находился 29-летний мужчина, в следствии чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала 7-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.