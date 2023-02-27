В ДТП в Тульской области пострадала несовершеннолетняя девочка Фото: материалы пресс-служб

23 февраля на улице Гвардейской города Новомосковска Тульской области 42-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Micra, выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю Volkswagen Passat, под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка автомобиля Nissan, которая была пристегнута штатным ремнем безопасности на заднем сиденье. Ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.